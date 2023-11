Serbia: a Subotica consacrato il nuovo vescovo Ferenc Fazekas

(Foto pagina FB Diocesi di Subotica)

Nella basilica Santa Teresa d’Avila a Subotica è stato ordinato sanato 11 novembre il nuovo vescovo della diocesi, mons. Ferenc Fazekas. A presiedere la liturgia è stato l’arcivescovo di Zagabria mons. Drazen Kultesa, presidente della Conferenza episcopale croata, affiancato da mons. Babel Balazs, vescovo di Kalocsa–Kecskemét (Ungheria) e mons. Vlado Kosic, vescovo di Sisak (Croazia). Alla celebrazione hanno partecipato una trentina di vescovi da tutti i Balcani: Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Romania ed altri. Erano presenti anche rappresentati delle autorità serbe, del governo croato, diplomatici di Croazia, Ungheria, Slovacchia e Germania e rappresentanti della Chiesa ortodossa serba e delle comunità protestanti. Prima del rito d’ordinazione il nunzio apostolico mons. Santo Gangemi ha letto la bolla papale. Nella sua omelia, mons. Kutlesa ha sottolineato che “la vita del vescovo deve essere in armonia con il dono dell’ordinazione che abbiamo ricevuto”, e ha aggiunto che “a volte la perseveranza alla fedeltà del vangelo ci impone di lasciare i nostri porti sicuri, la nostra comfort zone e di mettere a rischio la nostra visibilità e reputazione”. Mons. Kutlesa si è rivolto al nuovo vescovo esortandolo a “trovare nei suoi fedeli il motivo per lavorare su di sé e svolgere il servizio al quale è chiamato”. “Nelle tempeste e nelle minacce che arriveranno – ha chiosato – possa il popolo sempre trovare conforto e giusto giudizio nella tua presenza e nelle tue parole”. Mons. Fazekas ha espresso i suoi ringraziamenti a Dio per il dono della vita, della vocazione sacerdotale e della missione episcopale ma anche a Papa Francesco per la fiducia riservatagli e a tutti i presenti per aver partecipato all’ordinazione. Nato nel 1958 a Becej e originario della zona di Subotica, mons. Fazekas è stato per lunghi anni parroco e vicario generale nella diocesi di Subotica nonché amministratore diocesano dal 2022-2023.