Demenze: Iss, online la prima mappa dei servizi dedicati

È online la prima mappa dei servizi dedicati alla diagnosi e presa in carico delle persone con demenza, realizzata dall’Istituto superiore di sanità (Iss) con il supporto del Tavolo permanente delle demenze. La mappa consente di effettuare ricerche per tipologia di struttura e pertinenza territoriale (nell’ordine di regione e provincia), per ognuno dei tre nodi assistenziali (Centri per i disturbi cognitivi e le demenze -Cdcd, Centri diurni – Cd, Residenze sanitarie assistenziali – Rsa). Sono stati individuate 2.811 strutture pubbliche o private convenzionate, di cui 534 Cdcd (più 163 distaccamenti), 443 Cd, 1.671 Rsa. Tutte le regioni potranno gestire le informazioni sui Cdcd, Rsa e Cd autonomamente con il supporto tecnico dell’Osservatorio Demenze dell’Iss. Il tema dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze e la gestione integrata della demenza sarà al centro di un convegno, organizzato dall’Iss il 16 e il 17 novembre, che si propone di documentare quali attività assistenziali e di ricerca vengono comunemente effettuate presso le strutture deputate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale all’assistenza dei pazienti con demenza e ai loro familiari, nel contesto del Piano nazionale Demenze e del Fondo Demenze.

Il Decreto sul Fondo per l’Alzheimer e Demenze, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 30 marzo 2022, ha previsto una serie di attività progettuali orientate al perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale delle Demenze (Pnd). Tra le altre attività previste dal Decreto, l’Istituto superiore di sanità con il supporto del Tavolo permanente delle demenze ha condotto una survey nazionale dei servizi per ognuno dei tre nodi assistenziali (Centri per i disturbi cognitivi e le demenze -Cdcd, Centri diurni – Cd, Residenze sanitarie assistenziali – Rsa), per aggiornare la mappa dei servizi dedicati alla diagnosi e presa in carico delle persone con demenza.