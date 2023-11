Diocesi: Acireale, nella Città del Fanciullo un corso di formazione di tecnico della sicurezza informatica

La Fondazione Città del Fanciullo Acireale Ets, guidata dal presidente, mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, annuncia il lancio del corso di formazione di tecnico della sicurezza informatica, progettato per fornire ai partecipanti le competenze essenziali per proteggere sistemi, dati e reti da minacce informatiche sempre più sofisticate.

La sicurezza informatica è un elemento chiave per preservare l’integrità delle informazioni e dei dati nelle organizzazioni di oggi. Il corso della Fondazione mira a rispondere a questa crescente esigenza, fornendo una formazione completa e pratica per preparare professionisti in grado di fronteggiare le sfide della sicurezza informatica. Il percorso didattico prevede 60 ore di teoria e pratica in aula nella sede della Fondazione ad Acireale, in via Delle Terme 80, e 140 ore di stage presso aziende del territorio. Le attività in aula si svolgeranno secondo un calendario predefinito, nelle giornate di lunedì e venerdì, a partire dal 20 novembre, dalle 9 alle 13. La frequenza è obbligatoria per garantire il massimo beneficio dalla formazione. Il corso sarà tenuto da esperti del settore con anni di esperienza pratica nella sicurezza informatica, garantendo un apprendimento di alta qualità. Le iscrizioni sono aperte fino a domani, martedì 14 novembre.