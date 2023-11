Papa Francesco: Angelus, “preghiamo per la Cop28”, appello per la pace in Sudan

(Foto Vatican Media/SIR)

“Preghiamo per la Conferenza di Dubai sui cambiamenti climatici, Cop28, ormai vicina”. È l’appello del Papa, al termine dell’Angelus di ieri in piazza San Pietro. “Due anni fa veniva avviata la Piattaforma d’Azione Laudato si’”, ha inoltre ricordato Francesco: “Ringrazio quanti hanno aderito a questa iniziativa e incoraggio a proseguire il cammino di conversione ecologica”. Non è mancato un appello per il Sudan, “da diversi mesi in preda a una guerra civile che non accenna a spegnersi e che sta provocando numerose vittime, milioni di sfollati interni e rifugiati nei Paesi limitrofi e una gravissima situazione umanitaria”. “Sono vicino alle sofferenze di quelle care popolazioni del Sudan – le parole di Francesco – e rivolgo un accorato appello ai responsabili locali, affinché favoriscano l’accesso degli aiuti umanitari e, con il contributo della comunità internazionale, lavorino alla ricerca di soluzioni pacifiche. Non dimentichiamoci di questi nostri fratelli che sono nella prova!”.