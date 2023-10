Ungheria: delegazione della Conferenza episcopale ricevuta ieri da Papa Francesco in udienza privata, “grazie il suo viaggio apostolico di tre giorni e per tutte le grazie ricevute”

Il grazie a Papa Francesco “a nome della Chiesa Cattolica in Ungheria, dei vescovi, dei sacerdoti e dei fedeli” per “il suo viaggio apostolico di tre giorni, per l’insegnamento e per tutte le grazie ricevute”. Ad esprimerlo è stata una delegazione della Conferenza Episcopale Ungherese (Ceu) che è stata ricevuta ieri mattina, 2 ottobre, dal Papa in udienza privata. Secondo quanto fa sapere la Conferenza episcopale in una nota diffusa oggi, facevano parte della delegazione, il card. Péter Erdő, primate di Ungheria, arcivescovo di Esztergom-Budapest, mons. András Veres, vescovo di Győr, presidente della Ceu, mons. Fülöp Kocsis, arcivescovo metropolita di Hajdúdorog e mons. Tamás Tóth, segretario generale della Ceu, coordinatore generale della visita apostolica del Santo Padre in Ungheria compiuta in aprile. La delegazione ha regalato al Santo Padre un esclusivo volume in pelle bianca, realizzato appositamente per lui in una sola copia, contenente i discorsi del papa tenuti in Ungheria, stampati in 5 lingue (italiano, inglese, tedesco, spagnolo e ungherese). Come noto, i discorsi del papa tenuti a Budapest sono stati già pubblicati in lingua ungherese, ma, dietro commissione della Conferenza Episcopale Ungherese, presto saranno disponibili in forma cartacea in altre quattro lingue.