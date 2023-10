A Sua immagine: domani mattina in onda una puntata speciale su san Francesco d’Assisi

Nel corso di una puntata speciale “A Sua immagine”, in onda domani alle 10.40 su Rai Uno, racconta il santo patrono d’Italia: san Francesco d’Assisi , il suo impegno per i poveri e i diseredati, il suo amore per la natura e il creato, e la sua vocazione a rinnovare la Chiesa attraverso il suo messaggio di semplicità e povertà.

Lo farà visitando i luoghi più significativi dell’esistenza del Santo, dalla Chiesa di San Damiano, dove ricevette la chiamata e alla Porziuncola, dove scelse di morire, Greccio dove immaginò il primo presepio esattamente 800 anni fa e l’Eremo della Verna, dove Francesco ricevette le stimmate, e al bosco di Assisi, dove il Santo era solito pregare. Lorena Bianchetti ne parlerà in studio con padre Giuseppe Buffon, francescano e storico della Chiesa, suor Elena Gozzi delle suore Francescane Alcantarine di Assisi, e Francesco Pannofino, attore molto amato dal pubblico, che in una recente intervista sulla carta stampata ha rivelato di essere particolarmente devoto al Poverello di Assisi. La puntata sarà anche arricchita da un’intervista a Claudio Baglioni, che annovera tra i primi successi della sua carriera “Fratello sole, sorella Luna”, colonna sonora dell’omonimo film di Franco Zeffirelli, ma che molto spesso ha affrontato nelle sue canzoni temi legati all’accoglienza, alla difesa dell’ambiente, e agli ultimi: temi quindi molto vicini al messaggio di Francesco. Non ultimo, il legame speciale che esiste tra san Francesco e il Papa, che non solo ha scelto di portare il suo nome, ma che lo ha esplicitamente dichiarato come fonte di ispirazione nella sua enciclica legata ai temi dell’ambiente, la Laudato sì, di cui si attende a breve una seconda parte.