Diocesi: Fermo, Parrocchia S. Francesco in festa per la ricorrenza del SPatrono

In occasione del 4 ottobre, festa di San Francesco di Assisi, Patrono d’Italia, nella Parrocchia san Francesco di Fermo, avrà luogo una Messa (ore 18), presieduta da mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo. In collaborazione con la comunità dei Frati Cappuccini di Fermo, la Parrocchia ha dato vita ad un triduo in preparazione della festa guidato da P. Sergio Lorenzini, Ministro Provinciale dei Cappuccini delle Marche. Mercoledì 4 ottobre la chiesa sarà aperta dalle ore 9.00 alle 19.30; alle ore 18.00 ospiterà la celebrazione presieduta dall’Arcivescovo di Fermo, alla presenza delle autorità civili e militari. Come da tradizione, una parrocchia della città offrirà l’olio che alimenta la lampada votiva al Santo: quest’anno sarà la volta della Parrocchia di San Domenico; lampada che verrà accesa dal Sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. A conclusione della celebrazione, sarà possibile portare a casa un ramoscello di ulivo preparato delle monache cappuccine di Fermo, Monastero San Girolamo, come invito alla preghiera per la pace.