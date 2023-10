Diocesi: Rossano-Cariati, il programma del Mese Missionario

Ottobre mese dedicato alle missioni. Per la Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno Papa Francesco ha scelto un tema che prende spunto dal racconto dei discepoli di Emmaus, nel Vangelo di Luca: “Cuori ardenti, piedi in cammino”. A tale riguardo l’equipe diocesana dell’Ufficio Missio, diretto da don Enzo Malizia, ha predisposto un programma di appuntamenti, inviando in tutte le parrocchie un libretto con le preghiere dei fedeli e un segno da celebrare nelle 4 domeniche di ottobre durante le Messe. Si parte sabato 7 ottobre con “La memoria della beata Vergine del Rosario”: alle ore 20 Santo Rosario missionario nella parrocchia Santissima Trinità di Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Il 19 ottobre al mattino alle ore 9.30 ritiro del clero e delle religiose nella parrocchia di Santa Teresa guidata da un frate minore conventuale che animerà la sera alle 19 nella parrocchia di San Francesco d’Assisi in Mirto Crosia la veglia missionaria diocesana. Giovedì 26 ottobre avrà luogo l’Adorazione missionaria in tutte le parrocchie della Arcidiocesi. La novità degli appuntamenti di quest’anno è rappresentata da un viaggio missionario, il 29 ottobre a Castel Volturno, esperienza di accoglienza, attenzione e sostegno dei fratelli in difficoltà ed emigrati nel centro immigrati Fernandez della diocesi di Capua.