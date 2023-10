Don Lorenzo Milani: Imola, da stasera mostra “Gianni e Pierino – La scuola di Lettera a una professoressa”

Verrà inaugurata nella serata di oggi, martedì 3 ottobre, ad Imola, la mostra “Gianni e Pierino – La scuola di Lettera a una professoressa”. “I pannelli dell’esposizione – spiega Alessandro Bertozzi sul sito web del settimana diocesano ‘Il Nuovo Diario Messaggero’ – racconteranno la storia di don Lorenzo Milani, parroco ed insegnante di Barbiana del quale quest’anno si celebra il centenario dalla nascita”. “In modo particolare – prosegue – verrà approfondito lo scritto più famoso legato al sacerdote: Lettera a una professoressa, testimonianza della nuova idea di scuola ideata da don Milani. Scritto insieme ai suoi stessi studenti, è un testo che ancora oggi viene tenuto in grande considerazione per la sua carica rivoluzionaria, ben inserito negli anni in cui è stato pubblicato”.

Dopo il taglio del nastro, in programma alle 20.45 nella chiesa di Sant’Agostino, la mostra sarà aperta fino a domenica 15 ottobre dalle 16 alle 19; poi, dal 20 al 29 ottobre, sarà visitabile a Lugo, presso il Palazzo della Fondazione, sempre dalle 16 alle 19.