San Francesco d’Assisi: Ancona, domani la firma del protocollo per le celebrazioni 2023-2026 nelle Marche

Sarà firmato ufficialmente il 4 ottobre, ad Ancona, il Protocollo di Intesa per le Celebrazioni per San Francesco di Assisi (2023-2026) che vedranno al centro alcuni momenti che hanno segnato la vita del santo umbro: “2023: 800 anni del Presepio di Greccio; 2024: 800 anni dalle stimmate ricevute sul Monte della Verna; 2025: 800 anni dalla composizione del Cantico di Frate Sole; 2026: 800 anni dalla morte di San Francesco di Assisi”. Per sottolineare l’importanza di questi eventi l’Associazione Opere Caritative Francescane O.d.V. organizzerà una serie di iniziative. Primo passo sarà la firma del protocollo che coinvolgerà le seguenti istituzioni: Arcidiocesi di Ancona-Osimo, Comune di Ancona, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, ANCI Marche, Camera di Commercio delle Marche, Università Politecnica delle Marche, Ente Morale “Provincia Picena S. Giacomo della Marca dei Frati Minori”. Dopo la firma del Protocollo, verrà celebrata una Messa presieduta da mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo. “Questo protocollo – spiegano dall’O.d.v. – segna l’inizio di un viaggio straordinario attraverso gli otto secoli di vita di San Francesco, unisce enti religiosi e civili in un impegno condiviso per celebrare la ricerca della pace, del dialogo e della cooperazione tra i popoli e sottolinea il ruolo centrale avuto dalle Marche nella vita del Santo di Assisi”.