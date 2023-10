Diocesi: Caritas Firenze, al via la terza edizione di “La spesa che vale”. Nel 2022 donati 32mila pranzi

(foto Caritas Firenze)

Presentata oggi a Firenze la terza edizione di “La spesa che vale”, iniziativa della Caritas diocesana grazie alla quale è possibile sostenere il servizio mensa gestito dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze attraverso una spesa online solidale. Sul sito www.laspesachevale.it i partecipanti, con una donazione, possono virtualmente comprare, scegliendoli dallo scaffale o dal frigorifero digitale, i prodotti che servono per riempire la dispensa della mensa oppure donare uno o più menù per i suoi ospiti. È possibile regalare un menu singolo, un menu famiglia, settimanale o mensile, per un valore da 5 euro a 120 euro. L’edizione 2023 introduce una novità, il “personal fundraising”: i sostenitori possono attivare raccolte fondi personali per eventi o ricorrenze come compleanno, laurea, anniversari, e condividerne il link. I dati relativi ai primi due anni dell’iniziativa dicono che nel 2022 il 38% dei 32mila pasti cucinati nella mensa Caritas di via Baracca, sono stati preparati grazie alle spese regalate dai fiorentini, mentre nel 2021 la percentuale era del 27% su 30mila pasti. “Sono tantissimi i cittadini che hanno aderito in questi anni a La Spesa Che vale e li ringraziamo uno per uno. Fondamentale è stato e continua ad essere anche il sostegno di aziende ed enti pubblici: sono 38 le organizzazioni e le istituzioni che negli anni hanno aderito alla campagna. La città non ha fatto mancare la propria vicinanza alla Fondazione e al servizio mensa che solo nella struttura di via Baracca conta circa 250-300 ospiti al giorno”. Sono queste le parole di Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione. I pasti distribuiti dalle mense per i bisognosi a Firenze sono stati 123.462 nel 2021, di cui 110076 nella mensa di via Baracca e 13390 nelle mense di quartiere, e 142667 nel 2022, di cui 84517 nella mensa di via Baracca e 58150 nelle mense diffuse nei quartieri.