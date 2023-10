Caro affitti: Decaro (Anci) e Novacco (Federcasa), “vengano rifinanziati il Fondo locazioni e il Fondo morosità incolpevole”

“Forte preoccupazione per il costante aumento del disagio abitativo derivante dalla crescita esponenziale dei nuclei familiari in difficoltà economica, soprattutto nelle grandi città”. La esprimono in una nota congiunta Antonio Decaro, presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), e Riccardo Novacco, presidente presso Federcasa, nella quale “ricordano la necessità di affrontare il problema dell’accesso ai servizi abitativi con strumenti adeguati che consentano di rispondere concretamente e celermente ai bisogni abitativi delle fasce sociali più deboli”.

A tal proposito – prosegue la nota – “Decaro e Novacco chiedono che, con la legge di bilancio per il 2024, vengano rifinanziati il Fondo locazioni e il Fondo morosità incolpevole che hanno rappresentato, fino ad oggi, gli unici strumenti continuativi di supporto agli affitti, l’unica forma di sostegno economico per le famiglie in difficoltà. Ricordiamo che trattasi di oltre 300 milioni di euro che la legge di bilancio 2023 non ha più previsto”.