Diocesi: Caritas Savona, mostre e spettacoli per i 50 anni di attività

Presentato il calendario di eventi “Connessi, Custodi, Fratelli. 50 anni di Caritas per abitare il futuro”, pensato per celebrare l’istituzione dalla Caritas della diocesi di Savona-Noli nel 1973.

All’interno del progetto “Mappe di una città in-divenire”, promosso dalla Caritas e dalla Fondazione ComunitàServizi, in collaborazione con il Comune di Savona, venerdì 6 ottobre alle 17.30 sarà inaugurata la mostra “I migranti mappano l’Europa” a cura di Nausicaa Pezzoni ed Eros Badin. Sui pannelli esposti nel portico e nell’atrio d’ingresso del Municipio e sul pavimento dell’antistante piazza Sisto IV trenta mappe mostreranno Savona e altre città da un nuovo punto d’osservazione: quello dei migranti che approdano sul territorio europeo. In apertura dell’esposizione un’opera di Paolo Ferrari, medico psicoterapeuta e artista. A seguire dalle 20 in piazza Sisto IV si terrà una festa finanziata con i fondi del Sai-Sistema accoglienza integrazione per celebrare la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza in ricordo delle vittime del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013.

Giovedì 12 ottobre alle 17.30, presso la Mensa di Fraternità, in via Edmondo De Amicis 4R, si svolgerà un incontro interreligioso in collaborazione con l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e il Servizio per la pastorale giovanile della diocesi di Savona-Noli. Sabato 21 ottobre alle 16 in via Alessandro Manzoni è previsto il Mercatino Vintage solidale, con dj set e aperitivo, a cura dei Centri d’ascolto Caritas. Il ricavato delle vendite sarà destinato al progetto dei corridoi umanitari per l’accoglienza di stranieri in difficoltà. Sabato 4 novembre dalle 14 alle 17 in piazza Sisto IV ci sarà l’evento “Time to move”, in cui Eurodesk presenterà le possibilità di mobilità internazionale per i giovani, in particolare i programmi Erasmus+. Venerdì 10 novembre alle 10.30 si terrà la presentazione della “Mappa dell’accoglienza e della cura”, parte del progetto “Mappe di una città in-divenire”.

Il momento culminante del percorso sarà sabato 18 novembre dalle 9.30 in poi presso il Seminario vescovile con la giornata “Caritas in festa!”, in occasione della 7ª Giornata mondiale dei poveri: un’occasione di condivisione con chi ha contribuito a costruire e sostenere la Caritas diocesana. Infine domenica 26 novembre, alle 21, presso il Centro diurno di solidarietà, in via Edmondo De Amicis 4R, sarà rappresentata la performance di teatro sociale “Banlieue du Lune. Studio/azione intorno all’abitare – Open session 1” a cura di Teatro 21, associazione attiva da dieci anni e le cui attività sono aperte a tutti.