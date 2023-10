Sviluppo sociale: Cise, domani convegno su semplificazione burocratica e sviluppo economico

“La semplificazione burocratica e lo sviluppo socio economico”: è il tema del convegno di studio che si terrà domani (ore 10) in Vaticano, presso l’Aula Pontificio Istituto Patristico Augustinianum (in via Paolo VI), per iniziativa della Cise, (Confederazione Italiana Sviluppo Economico). L’evento, scrivono in un comunicato gli organizzatori, è “incentrato sulla semplificazione burocratica e sugli effetti della stessa anche sotto il profilo sociale, punta a rimarcare la sempre più crescente necessità di accompagnare l’azione amministrativa delle istituzioni con norme semplici e dirette a garantire una reale ricaduta sociale. Prevista una testimonianza concreta con l’imprenditore che ha riacquisito l’opificio Whirlpool a Napoli garantendo il rimpiego dei 312 lavoratori licenziati”. Tra i relatori figurano mons. Nunzio Galantino, Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Bernardo Giorgio Mattarella, Professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza della Luiss Guido Carli, Giuseppe Romano, Presidente della Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico (Cise). A moderare il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini.