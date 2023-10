Diocesi: Carpi, il 5 ottobre la Festa del Racconto con lo scrittore torinese Stefano Garzaro

Al Museo diocesano di arte sacra, nella chiesa di Sant’Ignazio, a Carpi, nell’ambito della Festa del Racconto, giovedì 5 ottobre, alle 18, avrà luogo l’incontro con lo scrittore torinese Stefano Garzaro, autore di romanzi per ragazzi, che tratterà il tema: “Scrivere un racconto: una bussola per giovani scrittori”. Nella stessa sera ci sarà la premiazione del Concorso letterario “Racconti intorno al fuoco” dedicato a racconti con protagonisti gli scout. Il concorso è stato organizzato dall’Associazione “Intorno al fuoco” con il patrocinio della Diocesi tramite l’Ufficio Comunicazioni sociali e il Museo diocesano, e con la partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Lo riferisce in una nota l’Ufficio Stampa della diocesi.