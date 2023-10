Consiglio europeo: incontro a Granada dei 27 leader. Michel: riflessione sul futuro dell’Ue

Il prossimo 6 ottobre a Granada (Spagna) è prevista una riunione informale del Consiglio europeo, ossia dei 27 capi di Stato e di governo Ue. In vista dell’appuntamento, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha scritto una lettera ai leader. “Questo incontro riveste un’importanza significativa: non solo ci impegneremo in un dialogo costruttivo sulle questioni più urgenti che la nostra Unione si trova attualmente ad affrontare, come la migrazione, ma questo incontro segna l’inizio di un importante processo di riflessione sulle priorità future della nostra Unione. A partire da Granada, le nostre discussioni ci permetteranno di tracciare collettivamente il percorso dell’Unione, definendone la direzione e gli obiettivi per gli anni a venire. Il risultato del nostro processo di riflessione nei prossimi mesi plasmerà l’agenda strategica 2024-2029”. Michel annota: “quando la Russia ha lanciato la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, oltre 18 mesi fa, abbiamo affrontato la realtà in forte cambiamento nel nostro incontro a Versailles. Oltre ad accettare di fornire un sostegno costante all’Ucraina, abbiamo stabilito una nuova linea d’azione strategica per costruire la nostra sovranità, impegnandoci a rafforzare congiuntamente le nostre capacità di difesa, ridurre la nostra dipendenza energetica e costruire una base economica più solida”. “Granada è il momento per guardare indietro e valutare criticamente i progressi nel rafforzamento della nostra sovranità europea, identificando i nostri risultati e le aree che richiedono ancora la nostra azione politica. È anche il momento di guardare avanti, identificando le sfide future che dovremo affrontare e definendo la nostra strategia per cogliere tutte le opportunità che si prospettano per garantire la resilienza e la competitività dell’Ue in questo contesto geopolitico in evoluzione”.