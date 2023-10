Dicastero Dottrina Fede: nel Santuario di Maccio di Villa Guardia a Como “non pochi elementi positivi, sia spirituali sia dottrinali”

Ieri sera, 2 ottobre, il vescovo di Como, card. Oscar Cantoni, si è recato al santuario della Santissima Trinità Misericordia in Maccio di Villa Guardia (Co), dove al termine della Messa ha letto alla comunità il contenuto della lettera ricevuta nei giorni scorsi dal Dicastero per la Dottrina della Fede riguardante “il caso relativo all’esperienza spirituale accaduta nel Santuario di Maccio di Villa Guardia”. Nel testo, il Prefetto, card. Víctor Manuel Fernández, scrive: “Dopo essermi attentamente informato, riconosco con gioia che l’intera vicenda è intrisa di elementi positivi di cui non si può non tener conto per il bene spirituale dei fedeli che frequentano il Santuario con assiduità e interesse religioso. Del resto, dall’esame della documentazione sono emersi non pochi elementi positivi, sia spirituali sia relativi al messaggio dottrinale di quell’esperienza”. Nel testo viene sottolineato il valore dell’esperienza di Maccio, che riconosce nella Misericordia il termine che rivela il mistero della Santissima Trinità, in piena sintonia con il magistero di San Giovanni Paolo II, papa Benedetto XVI e papa Francesco. Di particolare interesse è il tema dell’Eucaristia, collegata, si legge, con il mistero della Croce, “così come preziosa risulta pure l’insistenza del rapporto tra Cristo e l’altare mediante la simbologia dell’acqua”. Il Dicastero, scrive il Prefetto in risposta al card. Cantoni, “non trova difficoltà perché Vostra Eminenza prosegua nella valorizzazione pastorale di tale esperienza spirituale. Piuttosto, auspica di intensificare ancora di più l’annuncio dell’amore misericordioso della Trinità che suscita negli uomini la conversione e dona la grazia di abbandonarsi con fiducia filiale, facendo tesoro dei frutti spirituali sgorgati in questi anni”. Oggi, 3 ottobre, il card. Cantoni leggerà la medesima lettera al clero diocesano riunito a Morbegno per il tradizionale percorso di aggiornamento formativo. Per il 27 ottobre è prevista una Messa di ringraziamento, alle ore 20.30, al Santuario della Santissima Trinità Misericordia di Maccio.

La Diocesi di Como ha sempre seguito “con rigore e grande attenzione pastorale” l’esperienza spirituale di Maccio, iniziata nell’anno 2000, istituendo due Commissioni di studio: una prima, nel 2010, con il vescovo mons. Diego Coletti e una seconda, nel 2018, con il vescovo card. Oscar Cantoni. Dalla Prima domenica di Avvento del 2010 (erano i Primi Vespri del 27 novembre) la chiesa parrocchiale di Maccio viene riconosciuta santuario diocesano dedicato alla “Santissima Trinità Misericordia”.