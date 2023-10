Diocesi: Fermo, domani la parrocchia san Francesco in festa per la ricorrenza del santo patrono

Giorni di festa per la parrocchia San Francesco di Fermo. In occasione del 4 ottobre, festa di san Francesco di Assisi, patrono d’Italia e della parrocchia stessa che ne porta il nome, la comunità sta vivendo giorni di preghiera e celebrazioni in attesa della messa solenne in programma il 4 ottobre alle 18, presieduta da mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo.

In collaborazione con la comunità dei Frati Cappuccini di Fermo, la parrocchia di San Francesco ha dato vita ad un triduo in preparazione della festa guidato da p. Sergio Lorenzini, Ministro Provinciale dei Cappuccini delle Marche, che ha presieduto le celebrazioni delle 17 di domenica 1°, lunedì 2 e martedì 3 ottobre.

Oggi, martedì 3 ottobre, in programma la Liturgia del Transito alle 21.15, guidata dai frati cappuccini di Fermo, presso la chiesa del loro Convento. Ci sarà una benedizione speciale per tutti i giovani presenti. Mercoledì 4 ottobre la chiesa sarà aperta dalle 9 alle 19.30; grazie alla disponibilità dei sacerdoti della vicaria di Fermo, sarà possibile confessarsi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Alle 18 ospiterà la solenne celebrazione presieduta dall’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio, alla presenza delle autorità civili e militari invitate. Come da tradizione, una parrocchia della città offrirà l’olio che alimenta la lampada votiva al santo: quest’anno sarà la volta della parrocchia di San Giovanni Bosco, lampada che verrà accesa dal sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. Accompagnerà il canto della celebrazione del 4 ottobre il coro parrocchiale “San Francesco”.