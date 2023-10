Il Ponte d’Oro: l’Ottobre missionario raccontato ai bambini. “Cuori ardenti, piedi in cammino”

Con l’inizio dell’Ottobre missionario, mese che tutta la Chiesa dedica alla missione universale, il nuovo numero de “Il Ponte d’Oro”, mensile per ragazzi edito dalla Fondazione Missio (www.missioitalia.it), rilancia lo slogan della prossima Giornata missionaria mondiale: “Cuori ardenti, piedi in cammino”. Ma “cuori ardenti” e “piedi in cammino” di chi? Rispondono le pagine del dossier, presentando storie di ragazzi dai “cuori feriti” che, grazie all’incontro con il Vangelo avvenuto attraverso i missionari, sono stati sanati dalla speranza e dalla fede e si sono messi in cammino – spiegano dalla redazione – con slancio e ardore nel cuore. Come accaduto a Peter, JuLeisy, Carlo, di cui raccontano rispettivamente suor Expedita Pérez Leon, missionaria comboniana dal Sudan, suor Maria Jose Carrero Viñas, da Santa Maria de los Cayapas, nel Nord dell’Ecuador, e suor Dionella Faoro, francescana elisabettina, oggi missionaria in Argentina. Sempre di bambini e adolescenti dai cuori feriti, parla suor Loreta Beccia, giovane missionaria comboniana originaria di Troia, in provincia di Foggia, che sta per prendere i voti perpetui: nella rubrica “Intervista (im)possibile” descrive il mondo dei ragazzi abbandonati o più sfortunati che vivono nei Paesi del Sud del mondo, soprattutto in Ecuador e in Repubblica Democratica del Congo dove ella stessa è stata missionaria.

Quello di ottobre è un numero speciale dedicato alla missione. Ideato e scritto interamente a misura di ragazzi, “è interessante e utile anche per gli educatori (catechisti, animatori, parroci, genitori, ecc.) che vogliono educare alla mondialità”. Per loro c’è una rubrica ad hoc, “Spazio educatori”, che contiene suggerimenti di attività e proposte per utilizzare con bambini e preadolescenti alcuni contenuti del numero.