Tempo del Creato: Lucca, domani 500 giovani studenti all’incontro “Custodi della sostenibilità”

La sensibilità e il servizio alla società sono gli aspetti che stanno a cuore alla Chiesa di Lucca che in questo “Tempo del Creato” ha promosso varie iniziative sparse sul territorio incentrate, appunto, sulla custodia del creato: dalla Versilia, alla Piana di Lucca, alla Valle del Serchio. Tante le realtà associative, non solo ecclesiali, e gli enti locali che sono stati coinvolti. Il “Tempo del Creato” – iniziato a settembre e che termina proprio mercoledì 4 ottobre nella ricorrenza di San Francesco – è un mese nel quale a livello internazionale le comunità cristiane sono chiamate ad attivarsi per riflettere e diffondere nella società un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

Domani mattina, nel capoluogo, l’arcidiocesi di Lucca promuove un meeting intitolato “Custodi della sostenibilità” con la partecipazione di circa 500 giovani che si riuniranno principalmente nell’auditorium di San Romano ma anche in altri spazi della città: nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale e nel Salone del Palazzo Arcivescovile. Le scuole che hanno aderito all’evento sono: il Liceo scientifico Vallisneri, l’Isi Pertini, Liceo Byron e internazionale, Liceo scientifico Barsanti e Matteucci, le scuole Medie internazionali, la primaria Dante Alighieri e Pascoli, la primaria paritaria S. Dorotea.

“Questa giornata conclusiva – viene spiegato in una nota – è organizzata e promossa dagli Uffici diocesani della pastorale sociale, dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso, e della pastorale scolastica che nell’iniziativa sono stati sostenuti anche da Provincia e Comune di Lucca. Tutto per vivere una giornata ecologica, con laboratori affinché gli studenti possano confrontarsi sull’essere cittadini responsabili e consapevoli del bene comune”.

L’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, sottolinea come “questo 4 ottobre 2023 sia un giorno storico: esce Laudate Deum di Papa Francesco, un documento che segue la Laudato si’ e che continuerà a sottolineare il significativo impegno della Chiesa sull’ambiente”. Inoltre pensando alla giornata conclusiva del “Tempo del Creato” dichiara: “Il coinvolgimento dei giovani su questi temi è una scelta strategica. I ragazzi e le ragazze di oggi sono sensibili più di ogni altra generazione alla custodia della ‘casa comune’”.