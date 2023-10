Musica liturgica: Cei, torna il corso on line promosso dall’Ufficio liturgico nazionale

C’è tempo fino al 25 ottobre per iscriversi al corso di musica liturgica online 2023-2024 organizzato dall’Ufficio liturgico nazionale della Cei e rivolto agli animatori liturgico-musicali delle parrocchie e delle comunità religiose. Le lezioni, che si svolgeranno esclusivamente in modalità e-learning, avranno inizio il 6 novembre 2023 e si concluderanno il 30 giugno 2024. Il percorso didattico – della durata di 3 anni – è arricchito da interviste, dirette web e laboratori. Giunto alla sua diciassettesima edizione, il corso ha l’obiettivo di offrire un’adeguata preparazione a tutti gli animatori musicali della liturgia (organisti, direttori di coro, cantori…). “Nell’ars celebrandi – sottolinea don Alberto Giardina, direttore dell’Ufficio Cei – un posto di rilievo viene occupato dal canto liturgico, che è parte integrante dell’azione liturgica stessa. La qualità dell’offerta può aiutare le nostre comunità a dedicare una particolare attenzione al canto nella liturgia e alla formazione liturgico-musicale dei suoi operatori”. Per informazioni e iscrizioni clicca qui.