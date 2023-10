Diocesi: Pavia, stasera convegno “Le realtà diocesane di accoglienza dei minori non accompagnati”

“Le realtà diocesane di accoglienza dei minori non accompagnati”. Questo il tema al centro del convegno in programma nella serata di oggi, martedì 3 ottobre, a Pavia.

L’iniziativa, ospitata dalle 20.45 presso il salone del Sacro Cuore, si svolgerà nell’ambito della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato e come prosecuzione del percorso “In cammino per la vita”, promosso dalla diocesi di Pavia insieme a Cav-Centro pavese di accoglienza alla vita e Casa di accoglienza alla vita di Belgioioso.

Previsti gli interventi di Chiara Valsini, assessore alle Politiche della famiglia del Comune di Pavia, suor Tiziana Borsani, direttrice della Fondazione “Martinetti Lega del bene” onlus di Pavia, don Massimo Mapelli, fondatore dell’associazione “Una casa anche per te onlus”, Nizar Sliti, educatore professionale della Casa del Giovane, e don Franco Tassone, direttore della Caritas diocesana di Pavia. Modererà Gianni Mussini, volontario del Cav e fondatore del Consultorio familiare onlus di Pavia.