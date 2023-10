Guardia Svizzera: fino al 5 ottobre “viaggio di scoperta” a Roma, il 14 ottobre giornata informativa a Naters

Dal 1° al 5 ottobre 2023, 21 giovani interessati di età compresa tra i 16 e i 20 anni partecipano

all’annuale viaggio di scoperta a Roma per farsi un’idea personale della Guardia Svizzera. Il 14 ottobre, inoltre, la Guardia terrà una giornata informativa per i giovani interessati presso il Museo della Guardia a Naters (VS).Ricco il programma dei giovani a Roma, che in questi giorni hanno la possibilità di conoscere la storia dell’arte, della cultura e della fede nella Città Eterna. I partecipanti – si legge infatti in una nota – potranno ammirare il Palazzo Apostolico, la Cappella Sistina e la Basilica di San Pietro, oltre che alle varie postazioni della Guardia Svizzera, uno dei soggetti più fotografati di Roma. Poiché i posti sono limitati, è necessario registrarsi sul sito web della Guardia Svizzera Pontificia, dove è disponibile un volantino con i dettagli dell’evento, compresi gli orari e le condizioni di partecipazione. “La Guardia è ora un servizio di sicurezza professionale”, si ricorda nel comunicato: “Dopo gli attentati di Parigi del 2015, le esigenze di sicurezza sono aumentate notevolmente anche in Vaticano, e con esse i requisiti in termini di

formazione, risorse e tattiche di intervento. Nel 2018, Papa Francesco ha aumentato il numero delle guardie da 110 a 135. Questo ha un impatto anche sugli alloggi. La caserma, ormai vetusta, sarà sostituita da un nuovo edificio nei prossimi anni”. I viaggi informativi sulla Guardia Svizzera sono stati creati nel 2003 e sono oggi una delle misure promozionali di maggior successo. Si svolgono due volte l’anno e sono rivolti ai giovani tra i 16 e i 20 anni. Il prossimo è previsto dal 2 al 6 aprile 2024 e si prevede di organizzarne uno anche nell’autunno 2024. Circa la metà dei circa 20 partecipanti si unisce alla Guardia negli anni successivi. Per i giovani interessati, la Guardia organizzerà una giornata informativa presso il Museo della Guardia Svizzera a Naters (VS) il 14 ottobre prossimo, con la possibilità di ottenere informazioni sul servizio, sui requisiti, sul processo di selezione, ma anche sulle possibilità di proseguire la propria carriera nel campo della sicurezza in caso di ritorno in Svizzera e di ritorno con i beni.