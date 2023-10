Diocesi: Bolzano, memoria di Josef Mayr-Nusser con iniziative e poetry slam nel bunker

Con una serie di iniziative fino al prossimo febbraio, 13 organizzazioni altoatesine ricordano e onorano l’esempio del beato bolzanino Josef Mayr-Nusser, che ha dato la vita dopo il rifiuto di prestare giuramento di fedeltà a Hitler. Momento clou sarà un poetry slam in un bunker per gli studenti delle superiori. Le iniziative di commemorazione del beato Josef Mayr-Nusser, ricorda la diocesi di Bolzano-Bressanone, lanciano un messaggio chiaro: il coraggio e la coscienza sono valori senza tempo che possono servire da modello per ogni generazione. Con il motto “Voce del coraggio civile”, quest’anno in particolare la commemorazione è rivolta ai giovani e per la prima volta abbraccia diverse date. Oggi, 3 ottobre, nella Giornata della memoria che rimanda al giorno del 1944 in cui Mayr-Nusser si rifiutò di prestare giuramento a Hitler, ci sono state in mattinata un momento di commemorazione del beato nella chiesa di Stella di Renon e una celebrazione bilingue nel duomo di Bolzano. A seguire, nella Casa Kolping a Bolzano, sono state presentate le altre iniziative in programma. Per l’occasione, l’attore bolzanino Nicola Benussi ha letto testi di Josef Mayr-Nusser, in particolare estratti di discorsi che il beato pronunciò proprio nella Casa Kolping. Due sono in particolare le iniziative promosse dalla piattaforma dedicata al beato bolzanino: sabato 25 novembre si terrà un laboratorio di poetry slam per i giovani, che guidati da oratori esperti saranno incoraggiati a esprimere i loro pensieri e le loro idee sul tema del coraggio morale; sabato 24 febbraio 2024, anniversario della morte di Mayr-Nusser, il momento culminante: nel bunker di via Fago a Bolzano ci sarà una gara nel classico formato del poetry slam, con i giovani della scuola superiore che presenteranno davanti a una giuria e al pubblico i testi composti dagli stessi studenti. Il bunker di via Fago è un luogo altamente simbolico: fu costruito dalla Wehrmacht durante l’occupazione nazionalsocialista e servì a scopi militari durante la guerra. Portare nel bunker la testimonianza del coraggio civile di Josef Mayr-Nusser significa ribadire la necessità imprescindibile della resistenza contro ogni forma di ingiustizia e di sfruttamento delle persone e dell’ambiente.