Diocesi: Bari, stasera per “Notti sacre” in scena “Sacrum Facere”

Prosegue anche oggi, martedì 3 ottobre, la tredicesima edizione di “Notti Sacre”, rassegna di arte, musica, pensiero, preghiera, spettacolo, organizzata dall’arcidiocesi di Bari-Bitonto. Dedicata al tema “Svegliati, mio cuore”, si concluderà domenica 8 ottobre.

Stasera, alle 21 nella chiesa del Gesù, la Dirium Orchestra, sezione del Dams-Università di Bari, metterà in scena “Sacrum Facere: Parola, musica, sacralità, contemporaneità tra poesia e forma canzone”. Alle 18, invece, nella chiesa S. Michele, il Progetto S. Candida, a cura di Sigismondo Favia. “Tra le tante testimonianze relitte della storia antica e medievale presenti nel territorio di Bari – si legge in una nota –, si trovano chiese e monasteri ipogei dimenticati, meritevoli di tutela e valorizzazione”.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita sul sito nottisacrebari.it o presso i luoghi degli eventi a partire da un’ora prima dell’orario di inizio.