Tutela minori: diocesi Basilicata, a Potenza convegno “Educarci al rispetto della dignità dei piccoli: le buone prassi”

“Educarci al rispetto della dignità dei piccoli: le buone prassi”. Questo il tema del primo convegno regionale sulla tutela dei minori che si svolgerà nel pomeriggio di oggi, martedì 3 ottobre, a Potenza, per iniziativa della Conferenza episcopale della Basilicata, del Servizio regionale per la Tutela dei minori, l’Ufficio regionale per la Pastorale scolastica e l’insegnamento della religione cattolica e l’Istituto teologico del Seminario regionale di Basilicata.

I lavori prenderanno il via alle 16.30 presso il cine-teatro don Bosco; a guidare la riflessione sarà mons. Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia e presidente del Servizio nazionale per la Tutela dei minori della Cei. Al convegno sono invitati a partecipare i docenti di religione e tutti coloro che, come operatori pastorali (laici, catechisti, responsabili di gruppi e movimenti) sono attivi nelle parrocchie delle diocesi lucane.