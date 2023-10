Salute: Transparency International Italia e Re-Act, il 18 novembre presentazione nuovo triennio di attività del Forum per l’integrità in sanità

Mercoledì 18 ottobre, dalle ore 11, si terrà un incontro per presentare il nuovo triennio di attività del Forum per l’integrità in sanità, promosso da Transparency International Italia e Re-Act.

Dal 2020, il Forum affianca gli enti sanitari fornendo loro utili conoscenze e strumenti per aumentare l’integrità e la trasparenza e affrontare le sfide dell’anticorruzione: dagli investimenti del Pnrr in sanità al Piao, dal Whistleblowing alla trasparenza dei rapporti pubblico-privato del Sistema sanitario nazionale.

Uno scenario sfidante e in continua evoluzione, per il quale il Forum per l’integrità in sanità propone una serie di attività e alcune novità tra Pnrr e Whistleblowing, che verranno presentate nel corso dell’evento di presentazione del nuovo triennio.

Interverranno, tra gli altri, Lorenzo Segato e Nicola Capello di Re-Act, Roberto Giambelli e Giorgio Fraschini di Transparency International Italia.