Attacco a Israele: diocesi Acqui, stasera iniziativa ecumenica per la Giornata di preghiera e digiuno per la pace

In occasione della Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione in Medio Oriente, si terrà stasera ad Acqui Terme una preghiera ecumenica promossa dalla diocesi attraverso la Commissione per l’Ecumenismo e il dialogo tra le religioni, la Chiesa evangelica metodista di S. Marzano Oliveto, la parrocchia ortodossa rumena di Alessandria e Canelli e l’Azione Cattolica diocesana. Il momento di preghiera prenderà il via alle 21 in cattedrale e sarà guidato dal vescovo di Acqui, mons. Luigi Testore, dal pastore metodista di San Marzano Oliveto e dal parroco ortodosso rumeno di Alessandria e Canelli.