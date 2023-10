Acs: domani un milione di bambini recitano il rosario per la pace

Si concentra sul ruolo degli angeli nella vita spirituale l’annuale iniziativa di preghiera di Acs, Aiuto alla Chiesa che soffre, che si terrà domani, mercoledì 18 ottobre: un milione di bambini recitano il rosario per la pace. Anzitutto in Terra Santa e Ucraina. “Non è forse un messaggio per il mondo di oggi tornare consapevoli della presenza degli angeli custodi e chiedere il loro aiuto, perché nelle tante sfide del tempo attuale possiamo discernere chiaramente e compiere scelte giuste? Non sarebbe sensato insegnare di nuovo ai bambini la preghiera dell’angelo custode, che per tanti secoli era così naturale nella vita della Chiesa?”, si chiedono il presidente di Acs Internazionale, card. Mauro Piacenza e padre Anton Laesser, assistente ecclesiastico di Acs Internazionale, in una lettera aperta indirizzata ai benefattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre e ai cattolici di tutto il mondo.

Nel testo i due firmatari chiedono di organizzare incontri, informare i gruppi di bambini, le scolaresche, i gruppi di preghiera, radio e televisioni, piattaforme digitali, social media, “chiamando anche i vostri figli e nipoti”. Maggiori informazioni e materiale utile per partecipare all’iniziativa sono disponibili nella pagina acs-italia.org/rosariobambini del sito di Acs Italia.