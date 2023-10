Attacco a Israele: Lasalliani, domani un momento di preghiera per la pace in Terra Santa

I Fratelli delle Scuole Cristiane, in comunione con le comunità lasalliane in Terra Santa e in collaborazione con l’Associazione internazionale delle Università Lasalliane (Ialu) e la Fondazione La Salle, si uniscono alle intenzioni di Papa Francesco per la fine della guerra con una “Preghiera per la Pace in Terra Santa”. Questo momento di preghiera si svolgerà domani alle ore 19 (ora di Roma), in modalità virtuale, attraverso la pagina Facebook LaSalleOrg , e in presenza a Roma nella Casa generalizia in Via Aurelia 476 a partire dalle 18:30. “Siamo convinti che ‘la preghiera è la forza mite e santa per opporsi alla forza diabolica dell’odio, del terrorismo e della guerra’, come ha detto il Papa dopo l’Angelus di domenica 15 ottobre. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere – si legge in una nota dei lasalliani – affinché ‘non venga più versato sangue innocente’ in Terra Santa e ‘venga rispettato il diritto umanitario'”. Attraverso la preghiera, i lasalliani vogliono “esprimere la nostra fraternità con le vittime della guerra e, in modo particolare, la nostra vicinanza e solidarietà con i lasalliani delle cinque comunità in Terra Santa (quattro scuole e un’università), che continuiamo ad accompagnare”. Da parte sua, la Fondazione La Salle “si unisce agli appelli internazionali per l’immediata cessazione delle ostilità e si oppone all’evacuazione forzata della Striscia di Gaza, sostenendo l’istituzione di canali umanitari per la cura e la protezione della vita umana”.