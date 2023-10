Cristiani Medio Oriente: Acs, domani il patriarca maronita card. Bechara Boutros Raï dalla Premier Meloni

Domani 18 ottobre, (ore 17) la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà a Palazzo Chigi il card. Béchara Boutros Raï, Patriarca di Antiochia dei Maroniti, su iniziativa di Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs). Il porporato sarà accompagnato da Sandra Sarti e Alessandro Monteduro, rispettivamente presidente e direttore di Acs- Italia. Scopo dell’incontro, si legge in una nota di Acs, è esaminare le gravi difficoltà che le comunità cristiane, libanesi in particolare, e mediorientali in generale, stanno affrontando da anni. L’attuale crisi innescata dal brutale attacco sferrato da Hamas a Israele non fa che aggravare drammaticamente il quadro, già segnato da forte instabilità, flussi migratori interni e verso l’Europa, impoverimento delle famiglie e minacce alla sicurezza provenienti dalle formazioni estremistiche armate.