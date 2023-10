Attacco a Israele: Lecce, oggi la preghiera per la pace in Terra Santa nel monastero delle Clarisse

(foto diocesi Lecce)

Rispondendo all’invito della Cei per la Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione, indetta per oggi 17 ottobre pensando alla situazione attuale in Terra Santa, la diocesi di Lecce invita tutti a partecipare al momento organizzato alle ore 19,30 nel monastero delle Clarisse, in via Adriatica a Lecce. “Pregheremo per le missioni, ma invocheremo da Dio il dono della pace, che si realizza non soltanto con il silenzio delle armi, ma con gesti e atteggiamenti di carità”, le parole di mons. Michele Seccia, arcivescovo di Lecce, nell’invito alla partecipazione alla veglia missionaria diocesana che, in questa occasione, avrà una particolare attenzione all’intenzione predisposta dalla Cei. È disponibile inoltre, realizzata dall’Ufficio diocesano di pastorale della famiglia e della vita in collaborazione con Portalecce, “Preghiamo in casa per la pace”, una breve proposta di preghiera nelle famiglie da recitare tutti insieme la sera di oggi all’inizio della cena, per coloro che saranno impossibilitati a partecipare alle iniziative comunitarie, parrocchiale o diocesana.