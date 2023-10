Diocesi: Padova, al via i martedì culturali del Centro universitario. Il biologo Telmo Pievani parlerà di intelligenza naturale

A tema l’intelligenza… anzi le intelligenze per i martedì culturali promossi e organizzati dal Centro universitario di Padova, per l’anno 2023-2024. Il ciclo di incontri inizierà stasera, alle 18.30, al Centro universitario di via Zabarella 82 (diretta streaming sul canale YouTube). Ogni incontro, a ingresso libero, sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube del Centro universitario. Ospite di questo primo appuntamento sul tema dell’intelligenza naturale sarà Telmo Pievani, docente presso il dipartimento di Biologia dell’Università di Padova e divulgatore scientifico, che racconterà come nasce l’intelligenza e come si è evoluta nel tempo.

Realtà di promozione culturale e spirituale nel cuore della città di Padova, il Centro universitario padovano da molti anni promuove un ciclo di incontri culturali il martedì pomeriggio. Il tema scelto – le intelligenze – verrà messo a fuoco nei suoi caratteri generali e approfondito in tanti incontri che affronteranno l’intelligenza artificiale, l’intelligenza creativa, il rapporto tra intelligenza e verità, le intelligenze “diverse”, le intelligenze non-umane. Con il desiderio e la speranza di coinvolgere più persone possibile e soprattutto i giovani.

Il prossimo martedì culturale sarà il 21 novembre, con il fisico Roberto Battiston, sul tema “Intelligenza artificiale”.