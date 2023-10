Attacco a Israele: Chiesa brasiliana e messicana pregano il rosario in comunione con la Terra Santa

Oggi, martedì 17 ottobre, anche la Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) terrà una giornata di preghiera e digiuno per la pace e la riconciliazione per coloro che vivono in contesti di guerra, in particolare ebrei e palestinesi. La giornata è iniziata con il “Santo rosario per la Pace” nella cappella di Nostra Signora di Aparecida, presso la sede della Cnbb, con la presenza del Commissario di Terra Santa a Goiás, fra’ Edgar Alves. La preghiera del Santo Rosario è stata trasmessa sulle reti sociali della Cnbb.

Anche in Messico la Chiesa locale aderisce alla recita del rosario, promossa da “Terra Santa Messico, insieme alla Conferenza episcopale messicana (Cem), all’Istituto del Verbo incarnato, al Regnum Christi e ai principali media cattolici. La preghiera, intitolata “Per la pace della Terra Santa”, sarà trasmessa il 17 ottobre alle 12, ora di Città del Messico e alle 21 per il Medio Oriente. All’inizio della giornata di preghiera, Mons. Ramón Castro Castro, segretario generale della Cem e vescovo di Cuernavaca, pronuncerà alcune parole di preghiera.