Parlamento Ue: minuto di silenzio per le vittime dell’attentato a Bruxelles. Metsola, “terrore ed estremismo non possono infiltrarsi nelle nostre società”

Bandiere d'Europa, Svezia e Belgio a mezz'asta nelle sedi europee (Foto Parlamento europeo)

(Strasburgo) “Il terrore e l’estremismo non possono infiltrarsi nelle nostre società. Abbiamo il diritto di sentirci sicuri e di vivere in sicurezza. Non lasceremo che l’odio vinca”. Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, torna a parlare dell’attentato di ieri nella capitale belga, con l’uccisione di due cittadini svedesi. Metsola si trova a Strasburgo, dove è in corso la sessione plenaria dell’Eurocamera. “Dopo aver consultato le autorità nazionali e in coordinamento con le altre istituzioni dell’Ue, il Parlamento europeo ha deciso – precisa – di aumentare il livello di allerta fino ad arancione, per i nostri edifici a Bruxelles”. Le istruzioni sono state comunicate ai deputati e al personale. “Siamo anche in contatto – aggiunge – con i servizi di sicurezza federali belgi che valutano la situazione sul campo per eventuali ulteriori sviluppi. La morte dell’autore dell’attacco è stata confermata”. Conclude: “i nostri pensieri vanno alle vittime e ai loro parenti. Auguro una pronta guarigione ai feriti”. Al Parlamento si respira una certa tensione, mentre si moltiplicano gesti e parole di solidarietà verso deputati e funzionari svedesi. L’emiciclo ha osservato, poco dopo mezzogiorno, un minuto di silenzio per le vittime.