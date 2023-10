Attentato in Belgio: Ucoii, “uccidere dei civili è totalmente ingiustificabile”. “Terrorismo è contro i principi dell’Islam”

“Condanniamo nel modo più assoluto l’attentato terroristico avvenuto ieri sera a Bruxelles. Uccidere dei civili svedesi mentre vanno allo stadio a vedere una partita di calcio è totalmente illogico e ingiustificabile”. E’ quanto scrive l’Unione delle comunità islamiche in Italia in un comunicato diffuso oggi sull’attentato sferrato ieri a Bruxelles da un uomo tunisino che a colpi di kalashnikov ha ucciso due cittadini svedesi, molto probabilmente in città per la partita di calcio Belgio-Svezia. “Il fatto che in Svezia si siano verificati episodi islamofobi non può giustificare in alcun modo la violenza verso chiunque. Solo uno squilibrato è capace di un atto simile. Un atto terroristico che va contro i principi dell’Islam. Alle famiglie delle vittime vanno le nostre più sincere condoglianze”.