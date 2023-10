Attacco a Israele: diocesi Fidenza, stasera in cattedrale veglia con mons. Vezzoli per la Giornata di preghiera e digiuno per la pace

Facendo propria la proposta della Presidenza della Cei, che ha promosso per oggi, martedì 17 ottobre, una Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione in Medio Oriente, il vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli, presiederà nella serata di oggi in cattedrale una veglia di preghiera, con inizio alle 20.30, alla quale sono invitati a partecipare i fedeli delle parrocchie cittadine.

L’iniziativa si svolgerà in comunione con i cristiani di Terra Santa secondo le indicazioni del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che a nome di tutti gli ordinari ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi “nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione”.