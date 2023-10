Facoltà Teologica di Sicilia: manoscritti, codici miniati, incunaboli protagonisti del corso “Il libro sacro e l’immagine”

Si è da poco aperto presso la Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni evangelista” il corso “Il libro sacro e l’immagine. Manoscritti, codici miniati, incunaboli”. Si tratta di un’iniziativa di approfondimento sulle tematiche relative al libro sacro, tra storia ed arti figurative, con particolare riguardo alla storia e struttura del libro antico, ma soprattutto alle immagini e illustrazioni che lo accompagnano nell’era cristiana occidentale.

Il percorso si articola dall’età tardoantica, con i più antichi codices ornati di miniature, alle produzioni medievali, fino alle incisioni sugli incunaboli e sui primi testi a stampa, con una speciale attenzione alla Sicilia. Verrà evidenziato il rapporto e l’interconnessione tra bibliologia e discipline storico-artistiche, teologiche, patristiche. Si offriranno gli strumenti per la conoscenza di repertori bibliografici, codicologici e iconografici. Il corso (24 ore, 3 cfu) nasce nel contesto di un più ampio progetto di ricerca sulle immagini, i simboli e l’Arte Cristiana che si sta elaborando all’interno dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose; coordinato dalla professoressa Francesca Paola Massara, si avvale della collaborazione con l’Officina di Studi Medievali e della consulenza di Giuseppina Sinagra, con il patrocinio dell’Abei (Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani). Il corso potrà essere seguito sia in presenza che in modalità online.