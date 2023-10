Attacco a Israele: la diocesi di Lamezia Terme aderisce alla giornata di preghiera per la pace per la Terra Santa

La diocesi di Lamezia Terme aderisce alla Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione promossa dalla Cei per oggi, 17 ottobre, su invito del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che ha chiesto di unirsi nella preghiera corale dopo gli ultimi eventi legati alla Terra Santa. Previsti quindi diversi appuntamenti nelle varie parrocchie della diocesi, per offrire l’opportunità ai fedeli di riunirsi in preghiera per promuovere la pace, la solidarietà tra popoli, senza appartenenze e nel rispetto reciproco, oltre che superare le divisioni e le lacerazioni per guardare all’unità, alla fratellanza, all’amore filiale e fraterno per diventare portatori di pace anche nella quotidianità.