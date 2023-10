Cammino sinodale: Padova, concluso primo incontro della quinta sessione. Approvato documento sui ministeri battesimali e iniziato lavoro sui gruppi di Parola

A Padova la quinta sessione del Sinodo diocesano si è svolta la sera di venerdì 13 ottobre con un primo momento assembleare nella chiesa di Santa Maria in Vanzo (in seminario) e successivamente con i lavori di gruppo. Lo rende noto oggi la diocesi in un comunicato.

Dopo il momento di preghiera guidato dai seminaristi e la riflessione del vescovo Claudio Cipolla sul vangelo della domenica, è stato data la parola a Damiano Terzo, seminarista che il prossimo 28 ottobre diventerà diacono. Damiano ha portato il suo saluto, la sua gioia ed emozione per questo passaggio di vita che lo attende e che ha voluto sottolineare con l’immagine del Buon Samaritano. La prima parte dei lavori sinodali ha visto un momento di votazione attraverso la piattaforma Mentimeter (e per alcuni in forma cartacea), del documento finale dedicato ai ministeri battesimali, approvato con la maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. Documento che, insieme a quelli che emergeranno dalle ultime sessioni del Sinodo, sarà consegnato al vescovo Cipolla. Successivamente i membri dell’assemblea sinodale si sono ritrovati nei gruppi di lavoro per iniziare a lavorare su una seconda proposta votata precedentemente dall’assemblea che ha come tema “Rinnovare le parrocchie a partire da piccoli gruppi della Parola, sullo stile delle comunità di base”.

Su questo tema si proseguirà a lavorare nei prossimi incontri di Assemblea.

Guardando al futuro, dopo la proposta di riconoscere e dare avvio ai ministeri battesimali per alcuni ambiti essenziali della vita parrocchiale (l’evangelizzazione, l’annuncio e la catechesi, i percorsi dell’Iniziazione cristiana; la spiritualità, la preghiera e la liturgia; la fraternità, la carità, la fragilità e la prossimità; la gestione amministrativa ed economica; la comunione, il coordinamento pastorale, le relazioni con la comunità e i ministeri), ora l’assemblea sinodale si concentrerà su alcune proposte che possono generare rinnovamento nelle parrocchie e nelle comunità cristiane. Una di questa vede l’opportunità che si apre con i piccoli gruppi della Parola.

Durante questo incontro del Sinodo è stato anche annunciato lo slittamento della celebrazione conclusiva a domenica 25 febbraio 2024, giorno in cui il vescovo Claudio restituirà all’Assemblea sinodale e alla diocesi il suo orientamento alla luce di quanto emerso dal Sinodo diocesano.