Pio X: questa notte l’arrivo dell’urna a Venezia. Messe in diretta Tv, indulgenza plenaria anche per i malati, cartolina filatelica con francobollo commemorativo

Si arricchisce il programma degli appuntamenti relativi alla peregrinatio corporis di san Pio X, le cui spoglie giungeranno questa notte a Venezia per rimanervi fino al 22 ottobre in due sedi: il santuario della Madonna della Salute (sede del Seminario patriarcale) dove verranno collocate questa notte, e la parrocchia dedicata al Santo papa a Marghera. L’inizio ufficiale del pellegrinaggio sarà domani alle 9:30 l’atto di affidamento a San Pio X nella basilica della Salute con il patriarca Francesco Moraglia che la sera presiederà la messa solenne per l’inizio dell’Anno accademico con gli universitari veneziani.

Il 19 ottobre alle 9, presso l’auditorium del Seminario patriarcale la Lectio promossa dalla Facoltà di Diritto canonico San Pio X su: “Il diritto canonico a servizio della riforma della Chiesa: l’apporto di san Pio X” con il vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto, seguita alle 10:30 dalla messa solenne presieduta ancora dal patriarca nella basilica della Salute, che presiederà una solenne celebrazione eucaristica anche il giorno successivo alle 18. Tra gli eventi in programma la visita all’antico appartamento, dimora di Giuseppe Melchiorre Sarto durante il suo incarico di patriarca di Venezia (1892-1903), che aprirà le sue porte per delle visite guidate su prenotazione a cura dell’Ufficio per la Pastorale del turismo del Patriarcato. L’appartamento si trova nel Palazzo patriarcale, accanto alla Basilica di san Marco, e custodisce mobili e reliquie del Santo. Le visite riguarderanno anche le basiliche di S. Marco e della Salute.

Sabato 21 ottobre presso la parrocchia S. Pio X di Marghera, tra i vari eventi la preghiera per i ministranti, i bambini e i ragazzi dell’iniziazione cristiana alle 17 e alle 21 l’adorazione eucaristica curata dal Rinnovamento nello Spirito e altri movimenti e associazioni della parrocchia e del vicariato. Domenica 22, sempre a Marghera, la messa solenne conclusiva della peregrinatio con il patriarca alle 17, e la veglia per i giovani alle 20:30.

La Santa Sede ha concesso l’indulgenza plenaria ai fedeli che parteciperanno alle celebrazioni, estesa anche a tutti i malati che pregheranno con spirito di raccoglimento e pietà davanti ad una immagine di Pio X pur rimanendo in casa. Inoltre, per le celebrazioni eucaristiche presiedute dal patriarca è stata concessa la facoltà a mons. Moraglia di impartire la benedizione apostolica con indulgenza plenaria.

Il Circolo filatelico della Riviera del Brenta ha realizzato e predisposto con Poste italiane una cartolina filatelica che sarà acquistabile presso la portineria del Seminario patriarcale e presso la parrocchia di San Pio X di Marghera: la cartolina riporta un francobollo delle Poste italiane dedicato al Santo con timbro del 18 ottobre. .

La messa del 20 ottobre alla Salute sarà trasmessa in diretta televisiva da Antenna 3 e sulla pagina Facebook di Gente Veneta; per quella del 22 ottobre a Marghera sarà invece predisposta una diretta streaming.