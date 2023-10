Attacco a Israele: diocesi Saluzzo, diversi appuntamenti per la Giornata di preghiera e digiuno per la pace

“Unendoci al mondo intero per invocare la pace, come suggerito dal card. Pierbattista Pizzaballa patriarca di Gerusalemme dei Latini, vogliamo pregare insieme perché la voce di molti arrivi al Signore”. Così la diocesi di Saluzzo che, nell’invitare ad aderire alla proposta della Presidenza della Cei, che ha promosso per oggi, martedì 17 ottobre, una Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione in Medio Oriente, ha diffuso l’elenco degli appuntamenti previsti sul territorio.

In cattedrale, in mattinata si è già svolta una preghiera dopo la messa delle 9.30; un analogo momento precederà la messa delle 18.30. Nelle parrocchie di San Bernardino e di Sant’Agostino si pregherà dalle 17 alle 18. Alle 20.45 presso la Consolata è in programma una veglia di preghiera animata dai giovani con canti e preghiere. A Busca, presso la parrocchia di San Chiaffredo, preghiera e Rosario alle 17.30; a Rossana la preghiera sarà alle 16.30 seguita dalla messa mentre a Piasco S. Giovanni la preghiera sarà alle 17 seguita dalla messa. A Bagnolo e a Dronero momenti di preghiera e adorazione eucaristica si sono svolti in mattinata.