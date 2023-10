Diocesi: Prato, raccolti 115 quintali di prodotti per l’Emporio della solidarietà. Generosità in aumento

La generosità dei pratesi ancora una volta non è venuta meno. Ottimi risultati per la raccolta alimentare a favore dell’Emporio della solidarietà di Prato, che si è svolta venerdì e sabato scorsi in alcuni supermercati del territorio. È quanto si legge in una nota della diocesi di Prato nella quale viene spiegato che in totale sono stati riposti nel magazzino di via del Seminario 115 quintali di prodotti, per un totale di 1446 scatole, 190 in più rispetto a quelle raccolte lo scorso maggio.

“La raccolta ha ottenuto un buon risultato e siamo molto felici di questo. Si tratta di un appuntamento importante che ci consente di riempire gli scaffali dell’Emporio con prodotti mirati – ha affermato Claudio Baldini, coordinatore del progetto –. Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: benefattori, volontari e supermercati”.

In media sono 1.700 le famiglie seguite e sostenute dal supermercato solidale di via del Seminario, 200 circa le tessere neonato per aiutare le mamme a reperire prodotti per l’infanzia. L’Emporio è promosso da diocesi, Comune, Provincia e Fondazione Cassa di risparmio di Prato. La gestione è affidata alla Caritas diocesana di Prato.

All’iniziativa dello scorso fine settimana hanno partecipato 250 volontari, impegnati nella distribuzione di volantini e sacchetti e poi nella preparazione delle scatole. Si sono occupati del ritiro dei materiali donati e del trasporto in via del Seminario la Misericordia di Prato, la Pubblica Assistenza, la Croce d’Oro, il Centro di scienze naturali e l’associazione nazionale Autieri d’Italia. La prossima raccolta a sostegno delle persone in difficoltà seguite dall’Emporio della solidarietà verrà fatta nel mese di aprile.