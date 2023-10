Attacco a Israele: San Benedetto del Tronto, stasera in cattedrale il vescovo Bresciani presiederà la preghiera per la pace e la riconciliazione

Anche la diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, seguendo l’invito della Conferenza episcopale italiana, oggi sta vivendo la Giornata di digiuno, preghiera ed astinenza, in comunione con i cristiani di Terra Santa secondo le indicazioni del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che a nome di tutti gli ordinari, ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi “nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione”. Questa sera, alle ore 21.15, tutte le persone sono invitate presso la cattedrale Madonna della Marina, a San Benedetto del Tronto, dove il vescovo Carlo Bresciani presiederà la preghiera per la pace e la riconciliazione.