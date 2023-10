Attacco a Israele: Carpi, stasera messa e preghiera per la pace in Terra Santa con mons. Manicardi

La diocesi di Carpi aderisce alla Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione, indetta dalla Cei per oggi, 17 ottobre, in comunione con i cristiani di Terra Santa secondo le intenzioni del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. A tale scopo alle ore 18 nella cattedrale di Carpi è in programma la recita del rosario, alle ore 18,30 la messa per la pace presieduta dal vicario generale, mons. Ermenegildo Manicardi, e alle ore 19,15 la veglia di preghiera animata dalle associazioni della parrocchia della cattedrale. La preghiera per la pace è già iniziata domenica 15 ottobre nelle chiese della diocesi, dove si è pregato ed è stato diffuso l’invito a partecipare ai vari momenti di preghiera che ogni parrocchia organizza per oggi durante la giornata.