Diocesi: Trento, stasera tavola rotonda su guerre dimenticate, commercio armi e sfruttamento economico in Africa

“Africa, per saperne di più”: è il titolo della tavola rotonda promossa dalla diocesi di Trento oggi, martedì 17 ottobre alle 20.30, a Trento al teatro arcivescovile, per approfondire i temi delle guerre dimenticate, del commercio delle armi e dello sfruttamento economico. All’evento partecipano i direttori di tre autorevoli testate: padre Giuseppe Cavallini di Nigrizia, padre Mario Menin di Missione Oggi e Rosa Siciliano di Mosaico di Pace. Modera la giornalista Linda Stroppa. La serata si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Il Trentino chiama l’Africa”, promossa dalla Chiesa trentina in occasione dell’ottobre missionario, per raccontare attraverso una serie di incontri ed eventi in tutto il territorio provinciale l’impegno dei missionari trentini accanto alla popolazione africana. Al centro dell’incontro di domani temi di evidente attualità, richiamati di recente anche da Papa Francesco: “L’Africa non è un territorio da saccheggiare. Tacciano le armi”, ha denunciato. Verrà proiettato anche un intervento di suor Delia Guadagnini, missionaria saveriana in Repubblica democratica del Congo.