Rapporto Caritas/Migrantes: stabili gli alunni stranieri, 872.360. In aumento costante gli universitari

Nelle scuole italiane sono stabili gli alunni stranieri, in aumento nelle università. Il totale degli alunni con cittadinanza non italiana, nell’anno scolastico 2021/2022, è di 872.360. Si tratta di poco meno di 7mila alunni in più rispetto all’anno precedente (+0,8%). Sono soprattutto in Lombardia (222.364), Emilia-Romagna (106.280) e Veneto (96.856). La maggior parte è originaria dell’Europa: 384.333, il 44,1% del totale. Nelle università la percentuale degli studenti con cittadinanza straniera iscritti all’anno accademico 2021/2022 è del 6%. In 10 anni il numero di studenti internazionali è aumentato del +65,5%, mentre quello degli universitari di cittadinanza straniera, ma con diploma conseguito in Italia del +67,5%.