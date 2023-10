Attacco a Israele: Cassano all’Jonio, le parrocchie unite nella preghiera alla Terra Santa. Mons. Savino, no a “missili e bombe” che fanno grondare “sangue innocente”

Le parrocchie della diocesi di Cassano all’Jonio, guidata da mons. Francesco Savino, vicepresidente della Cei, si uniranno in preghiera ed adorazione eucaristica in comunione con i cristiani di Terra Santa secondo le indicazioni del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. “La nostra diocesi – ha dichiarato mons. Savino -, soltanto un mese fa, si trovava nei territori che, oggi, urlano dolore e profumano di morte”. “Quei territori hanno dato i natali a nostro Signore Gesù Cristo, sono stati luogo del suo passaggio terreno e trasudano fede, pertanto – ha rimarcato -, non possono continuare a fare da eco a rombi di aerei che sganciano missili e bombe e grondano sangue innocente”.