Diocesi: Reggio Calabria, venerdì convegno “Educare al digitale, una sfida comunitaria” con Varagona e Ungaro

“Educare al digitale, una sfida comunitaria”. È questo il titolo del convegno che si svolgerà il prossimo 20 ottobre alle 17 presso il Seminario arcivescovile “Pio XI” di Reggio Calabria. L’incontro è organizzato dall’Istituto diocesano di formazione politico-sociale “Monsignor Lanza” di Reggio Calabria, dall’Ordine dei giornalisti della Calabria, l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali di Reggio Calabria, la redazione di Avvenire di Calabria, l’Ucsi nazionale e la delegazione calabrese della Fisc in partnership con l’Azione Cattolica diocesana di Reggio Calabria-Bova, la Libreria Paoline e il Consultorio diocesano Pasquale Raffa. Dopo il saluto introduttivo dell’arcivescovo Fortunato Morrone, seguirà l’introduzione del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri, che riguarderà la deontologia dei giornalisti in relazione al mondo dei media digitali. Il programma prevede poi la relazione sul tema “Ci vuole un villaggio, educare insieme al digitale” tenuta dalla professoressa Stefania Garassini, docente di Content Management e Digital Journalism all’Università Cattolica di Milano. Dopo la relazione della Garassini sono previste due comunicazioni. La prima, dal titolo “Il ruolo della comunità ecclesiale nella sfida educativa digitale”, sarà tenuta dal giornalista Vincenzo Varagona, presidente nazionale dell’Unione cattolica stampa italiana. La seconda comunicazione, invece, sarà incentrata sul tema “Raccontare i territori nel digitale: l’esperienza delle testate diocesane”. A intervenire sarà il giornalista Mauro Ungaro, presidente nazionale della Federazione italiana dei settimanali cattolici (Fisc).