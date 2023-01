Benedetto XVI: Messa a Gerusalemme. Patton (custode), “ringraziare Dio per averlo donato alla Chiesa”

(Foto Siciliani - Cristian Gennari/SIR)

“Dobbiamo ringraziare molto il Signore per aver donato Joseph Ratzinger – Benedetto XVI alla sua Chiesa e dobbiamo ricordare che tutta la vita di quest’uomo di Dio è stata spesa nell’amore per Gesù e per la Chiesa, che è il fondamento solido per arrivare anche a un autentico amore per la persona umana e per il creato”. Così padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa, ha ricordato il papa emerito nella Messa di suffragio celebrata questa mattina nella chiesa di san Salvatore, a Gerusalemme. Patton, ricordando le parole di ringraziamento di Benedetto XVI ai frati della Custodia, durante il suo pellegrinaggio in Terra Santa il 14 maggio del 2009, ha invitato i presenti a pensare alla “sua morte nella luce della Pasqua e della risurrezione di Gesù, come lui stesso ci ha insegnato” nel suo Magistero. “In questa celebrazione – ha proseguito Patton ricostruendo le fasi più importanti della vita di Papa Ratzinger – chiediamo che l’umile ‘servitore della vigna del Signore’ ora abbia un posto in Dio. E ci sentiamo consolati dalla promessa contenuta nel suo Testamento e che ora assume un significato nuovo: ‘A tutti quelli che mi sono affidati, giorno per giorno va di cuore la mia preghiera’. Caro papa Benedetto, noi tutti ti siamo stati affidati per un tratto della nostra vita, quel tratto in cui ci hai guidati e accompagnati come pastore della Chiesa universale, adesso ti chiediamo di pregare e di intercedere, per noi, per la Chiesa e per il mondo, fino al giorno in cui anche noi potremo trovare il nostro posto in Dio”.